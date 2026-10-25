Москва25 октВести.Действующий лидер чемпионата "Формулы-1" и гонщик команды Mersedes Кими Антонелли разбил свой автомобиль при парковке.
На кадрах, снятых очевидцами, видно как пилот подъезжал к стене задним ходом, но не рассчитал расстояние и врезался в стену.
За происходящим, кроме журналистов, наблюдал напарник Антонелли и соперник в борьбе за титул Джордж Рассел, который не смог сдержать смех.
Антонелли ударил автомобиль AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, подаренный ему автомобильной компанией Mersedes в этом году. Всего компания выпустила только 200 таких автомобилей, примерная стоимость модели оценивается в 240 тысяч долларов. Машина оснащена четырехлитровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает мощность 612 л. с.
Ранее Антонелли одержал победу в квалификации 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при США. Он может гарантировать себе титул чемпиона мира по итогам Гран-при США. Для этого итальянскому гонщику необходимо победить в воскресном заезде, что обеспечит ему математическую победу в чемпионате.