Сын владельца команды "Формулы-1" Mercedes-Benz попал под карт Девятилетний сын владельца команды "Формулы-1" попал в аварию на картинге

Москва24 окт Вести.Девятилетний Джек Вольф, сын владельца команды Mercedes-Benz гонок "Формула-1" попал в аварию во время соревнований по картингу в Италии. Машина его соперника взмыла в воздух и пролетела над головой мальчика. Об этом пишет издание Motorsport.

Инцидент произошел во время заезда финала IAME Warriors, где за победу на трасе боролся 361 гонщик.

Следовавший за ним карт пролетел прямо над головой Джека, ударив его по плечу при приземлении. Удар выглядел невероятно сильным, особенно для девятилетнего водителя. К счастью, молодому Вольфу удалось самостоятельно выбраться из разбитого карта пишет издание

Позже было объявлено, что Джек Вольф не получил серьезных травм и уже вызвался участвовать в следующих заездах соревнований. Ему оказали незначительную медицинскую помощь.