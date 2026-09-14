Стали известны результаты теста на алкоголь сына Мальдини после ДТП "Кальяри": алкотест Мальдини-младшего после ДТП дал отрицательный результат

Москва14 сен Вести.Результаты алкотеста Даниэля Мальдини - нападающего итальянского клуба "Кальяри", сына легендарного футболиста Паоло Мальдини, - после ДТП в Милане дали отрицательный результат. Об этом утверждается на сайте клуба.

ДТП произошло 13 сентября спустя несколько часов после того, как "Кальяри" на выезде обыграл "Аталанту" со счетом 2:1, а 25-летний Мальдини реализовал победный гол. Ранним утром в Милане футболист за рулем Porsche Carrera стал участником аварии, в которой пострадали шесть человек. Адвокат заявил, что его подзащитный прошел медобследование в отделении неотложной помощи и был отпущен домой. При этом СМИ сообщали, что у футболиста изъяли водительские права. Итальянское агентство ANSA заявило, что проверка на алкоголь выявила превышение допустимого уровня: первый замер алкотестера составил 0,91 мг/л, второй - 0,89 мг/л.

Однако в заявлении клуба опровергается информация о положительном тесте.

Все проведенные тесты дали отрицательный результат. Футболист вернется к тренировкам в общей группе во второй половине дня сказано в сообщении

Даниэль Мальдини - сын бывшего защитника сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини, представитель третьего поколения футболистов в семье. Летом перешел в "Кальяри" из "Аталанты" на правах аренды.