Москва26 окт Вести.Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли одержал победу на 18-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при США. Соревнования прошли в Остине.

Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари". Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull оказался на третьем месте.

Антонелли накануне одержал победу в квалификации Гран-при США. Он мог досрочно стать чемпионом мира, однако из-за финиша британских пилотов Джорджа Расселла из "Мерседеса" и Льюиса Хэмилтона из "Феррари" на восьмой и четвертой позициях математическая интрига в чемпионате сохраняется.