Москва8 ноя Вести.Пилот "Макларена" Ландо Норрис стал триумфатором 20-го этапа чемпионата "Формулы-1". Британец выиграл Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Вторым финишировал представитель "Ред Булла" Макс Ферстаппен, отставший от победителя на 14,602 секунды. На третьем месте расположился его партнер по команде Исак Хаджар (+24,485).

Кроме того, по итогам гонки в Бразилии досрочно определился победитель Кубка конструкторов. Впервые с 2021 года им оказался "Мерседес". Немецкая команда завоевала почетный трофей в девятый раз.