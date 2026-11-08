Победителем квалификации Гран при Бразилии в "Формуле-1" стал Ландо Норрис

Гран при Бразилии: Норрис стал лучшим в квалификации "Формулы-1" Победителем квалификации Гран при Бразилии в "Формуле-1" стал Ландо Норрис

Москва8 ноя Вести.Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучшее время в квалификации 20-го этапа "Формулы 1" — Гран-при Бразилии, который принимает автодром в Сан-Паулу.

Результат гонщика составил 1 минуту 27,470 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса", уступивший Норрису 0,204 секунды. Третьим стал еще один пилот "Мерседеса" — итальянец Кими Антонелли (+0,625).

Квалификация была приостановлена почти на час в середине первого сегмента из-за дождя.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершил борьбу после первого сегмента.

Ранее нидерландский гонщик команды RedBull победил на Гран-при Мексики в Мехико.