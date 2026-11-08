Москва8 нояВести.Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучшее время в квалификации 20-го этапа "Формулы 1" — Гран-при Бразилии, который принимает автодром в Сан-Паулу.
Результат гонщика составил 1 минуту 27,470 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса", уступивший Норрису 0,204 секунды. Третьим стал еще один пилот "Мерседеса" — итальянец Кими Антонелли (+0,625).
Квалификация была приостановлена почти на час в середине первого сегмента из-за дождя.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершил борьбу после первого сегмента.
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