Антонелли стал лучшим в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Москва21 ноя Вести.Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли одержал победу в квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Лас-Вегаса.

Однако начать основную гонку, которая состоится 22 ноября, он сможет лишь с шестой позиции. Итальянец получил штраф за замену элементов силовой установки.

Антонелли выиграл квалификацию с результатом 1 минута 33,893 секунды. Следом за ним расположился нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, получивший поул из-за штрафа победителя. Его время составило 1 минуту 34,151 секунды.

Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл из "Мерседеса" (1 минута 34,224 секунды).

Оба гонщика "Феррари" Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не сумели выйти в заключительный сегмент квалификации, заняв 11-е и 12-е места соответственно.

Основная гонка "Формулы-1" на Гран-при Лас-Вегаса состоится 22 ноября в 07.00 по московскому времени.