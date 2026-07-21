Москва21 июлВести.В Московской области отменен масштабный фестиваль электронной музыки Outline 2026 из-за угрозы атак беспилотников. Соответствующее распоряжение вынесла администрация Талдомского района. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.
Outline 2026 не состоится. Администрация Талдомского района вынесла распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведенияговорится в публикации
Организаторы отметили, что фестиваль был практически готов к проведению, однако решение об отмене приняли в интересах безопасности гостей.
Информацию о возврате билетов обещают опубликовать в ближайшее время.
Организаторы пообещали, что фестиваль обязательно вернется.