Фестиваль Outline 2026 отменен из-за беспилотной опасности в Талдомском районе В Подмосковье отменили фестиваль электронной музыки Outline из-за угрозы БПЛА

Москва21 июл Вести.В Московской области отменен масштабный фестиваль электронной музыки Outline 2026 из-за угрозы атак беспилотников. Соответствующее распоряжение вынесла администрация Талдомского района. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Outline 2026 не состоится. Администрация Талдомского района вынесла распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения говорится в публикации

Организаторы отметили, что фестиваль был практически готов к проведению, однако решение об отмене приняли в интересах безопасности гостей.

Информацию о возврате билетов обещают опубликовать в ближайшее время.

Организаторы пообещали, что фестиваль обязательно вернется.