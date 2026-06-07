Москва7 июн Вести.Российский фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Молодой человек опубликовал фотографию и подписал ее "Бакалавр".

Спортсмен учится в ⁠Национальном исследовательском университете ИТМО в Санкт-Петербурге на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

Петр Гуменник — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Он является чемпионом России (2026), в 2023 и 2024 гг. он стал серебряным и бронзовым призером первенства соответственно, также является трехкратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025, 2026).

В сезоне ’25-26 Гуменник выиграл Олимпийский квалификационный турнир в Пекине и смог получить квоту для участия в Олимпиаде-2026 в Милане. Там российский атлет по итогам двух программ занял 6-е место.