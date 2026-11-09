Москва9 ноя Вести.Капитан московского "Динамо", игрок сборной России по футболу Даниил Фомин старается следить за игрой владикавказского клуба "Алания", который тренирует его отец – Дмитрий Фомин. Об этом Фомин-младший рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам Даниила Фомина, он всегда на связи с отцом.

И если раньше только отец мне давал какие-то напутствия и комментарии, то сейчас я могу с ним поделиться своими мыслями о его игре. Я стараюсь смотреть игры "Алании" по возможности. Например, вчера был интересный матч "Алания" – "Сибирь", и я был удивлен, что во Владикавказе выпал снег, и играли красным мячом в начале ноября. А так, конечно же, мы на связи с ним, я поддерживаю его, он поддерживает меня… Я считаю, отец проделал хорошую работу с командой, вышел сначала с серебра, сейчас закрепился в золоте, и дай бог пусть продолжает и вместе с командой "Алания" идет вперед сказал Фомин

Также в интервью капитан столичного клуба отметил открытость главного тренера "Динамо" Сандро Шварца как наставника и человека.