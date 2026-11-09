Москва9 ноя Вести.Российский футболист, нападающий московского клуба "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин – сильнейший нападающий страны. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил капитан "Динамо", игрок сборной РФ Даниил Фомин.

Он признался, что без Тюкавина было бы тяжело всей команде.

Самое главное, что он остался, и сейчас он забивает и приносит победы команде – это самое главное. А так для меня Костя – это главный и сильнейший нападающий страны. И, конечно, когда такой игрок в твоей команде – это дает веру, что как бы игра ни складывалась, он сам момент найдет, забьет гол и принесет победу команде отметил Фомин

Ранее стало известно, что московское "Динамо" готово рассмотреть переход нападающего Константина Тюкавина в клуб из топ-5 европейских лиг. Об этом рассказал генеральный директор команды Павел Пивоваров.

12 ноября сборная России сыграет в гостях против сборной Узбекистана, 17 ноября – в Краснодаре с командой Венесуэлы.

Как сообщали в Российском футбольном союзе, в окончательную заявку национальной команды на товарищеские матчи в ноябре вошли в том числе Константин Тюкавин, вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитник "Монако" Александр Головин и полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков.