Москва9 ноя Вести.Главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Москва) Сандро Шварц - очень открытый наставник и человек, рассказал в интервью ИС "Вести" капитан клуба, игрок сборной России по футболу Даниил Фомин.

По его словам, с Сандро Шварцем "можно обсуждать очень много вещей".

Он очень открытый - и как человек, и как тренер, - и он всегда говорит, что его двери открыты, любые вещи, любые моменты, мои личные либо командные, приходить с ним обсуждать. Хорошо, что я учу и знаю английский достаточно, что я могу с ним без переводчика общаться. И также какие-то моменты, будь то когда у нас была какая-то серия, мы с ним обсуждали, когда не побеждали, такие моменты - чего не хватает, что нужно улучшить - мы с ним обсуждали. Я считаю, это нормальный, обычный процесс, и я как капитан команды с ним всегда в диалоге рассказал Фомин

По его словам, все игроки "Динамо" ценят возможность прямого диалога с главным тренером.

Мне кажется, это особенность Сандро, и что в первый его заход, что сейчас — это все остается, все индивидуальные беседы тактического плана, ментального, психологического плана — все это остается. Одно могу заметить, что мне, как кажется, больше тренерский штаб он делегировал, что они больше проводят тактические какие-то теории, но на самом деле это очень важно и для игрока, и для тренера, когда есть обратная связь, и какие-то моменты можно обсуждать. Поэтому это здорово, что есть общение, общение и тактического плана, и любого, и, я думаю, каждому футболисту "Динамо" это нравится отметил футболист

Фомин согласился с мнением, что главный тренер - это самый главный психолог в команде.

И Сандро со своего опыта, со своего видения ситуации cпокойно работает. Любая серия победная была - мы делали то, что делали и до этого. Ничего не выдумывали, работали над тем, что приносило и приносит результат, и мы, я думаю, продолжим в том же духе… Сейчас, когда в чемпионате еще даже не закончился первый круг, какие-то громкие слова или высказывания - я точно не буду их говорить. А так - мы верим, мы работаем. В команде хорошая атмосфера, с каждой победой уверенность возрастает - прежде всего в том, что мы делаем, в наших силах, - и с нами легко никому не будет. И мы будем работать и верить, что все будет хорошо. А в мае, в апреле мы уже посмотрим турнирную таблицу отметил Фомин

Также Даниил Фомин прокомментировал победу "Динамо" над "Ахматом" в матче 31 октября.