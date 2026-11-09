Москва9 ноя Вести.Победа "Динамо" над "Ахматом" в матче 31 октября – это про везение. Так оценил в интервью ИС "Вести" прошедшую игру капитан московского "Динамо", игрок сборной России по футболу Даниил Фомин.

Он признался, что победы его вдохновляют и придают уверенности.

Приятно забивать. И понятно, что в матче с "Ахматом" это больше про везение. Будем откровенны, это больше про везение. Самое главное – приносить пользу команде и стараться в каждом матче отдать либо голевой пас, либо забить гол. Чтобы команда побеждала – это самое главное. Когда ты побеждаешь да еще делаешь какое-то голевое действие, это тебя вдохновляет и придает уверенности, и дай бог, чтоб так и продолжалось сказал Фомин

Встреча 31 октября завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. Ранее "Динамо" проиграло "Краснодару" в Кубке России и "Акрону" в РПЛ.