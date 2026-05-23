Генпрокурор Молдавии Макидон признался, что нашел €75 тысяч в подвале родителей

Москва23 мая Вести.Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, откуда у него появились деньги на покупку квартиры. Об этом сообщает телеканала Canal 5.

По его словам, 75 тысяч евро он нашел в подвале у родителей за бочками с вином.

Он заявил, что средства являлись семейными сбережениями, которые родители, не доверяя банкам, хранили наличными передает телеканал

Генпрокурор добавил, что найденными средствами он поделился с сестрой, работающей в Национальном антикоррупционном центре. На оставшуюся часть он приобрел квартиру.

Комиссия по оценке удовлетворилась объяснениями Макидона, признав их правдоподобными.