Германия отказала священнику РПЦ в визе как члену "враждебной организации" Власти Германии объявили священника РПЦ угрозой и отказали в визе

Москва1 мая Вести.Доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) рассказал, что немецкие власти отказали ему в шенгенской визе. В качестве причины ему сообщили, что он является членом враждебной организации - Русской православной церкви, которую считают угрозой общественному порядку и внутренней безопасности.

Священник пояснил, что был официально приглашен на Съезд православной молодежи Германии, который пройдет в Кельне с 3 по 7 июня. Мероприятие проводится уже много лет, и прежде в нем всегда участвовали священнослужители из России. В консульство были поданы все необходимые документы: официальные приглашения на немецком языке с подписями духовенства - граждан Германии, а также купленные билеты.

Получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой: "Одно или несколько государств-членов считают, что Вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности" написал он в своем Telegram-канале

По мнению отца Симеона, отказ в визе для участия в сугубо религиозном мероприятии сложно объяснить какими-то личными обстоятельствами. Он расценил произошедшее как открытую дискриминацию Русской православной церкви и отметил, что гонения на нее вышли за пределы Украины и распространились на весь Евросоюз.