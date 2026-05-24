Герой РФ Гаспарян: в ВСУ есть те, кто отказывается выполнять преступные приказы

Москва24 мая Вести.Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины еще есть те, кто способен услышать призыв Владимира Путина и отказаться от выполнения преступных указаний киевского режима. Такое мнение Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" высказал Герой России, командир патриотического центра "Воин" Андраник Гаспарян.

Я думаю, что из числа Вооруженных сил Украины есть, но они боятся… У них там, видите, ТЦК что творит. У нас добровольно идут на фронт, а у них что творится? Поэтому страх, страх и еще раз страх от наркомана, как Зеленский, таких людей заявил Гаспарян

Ранее Владимир Путин на фоне удара по студенческому общежитию в Старобельске обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвал боевиков не выполнять преступные приказы Киева.