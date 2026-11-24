Москва24 ноя Вести.Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличил число международных рейсов, однако он находится в несколько более сложных условиях по сравнению с иностранными конкурентами, заявил глава компании Сергей Александровский в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул важность соблюдения паритета с иностранными перевозчиками, в частности на турецком рынке, где местные авиакомпании могут выполнять полеты примерно на час быстрее.

Как вы понимаете, это имеет существенное влияние и на экономику, так как мы конкурируем с точки зрения тарифов. Мы тоже выросли на международных перевозках, то есть отвечаем им. Для этого все возможности имеются, но, действительно, мы находимся чуть в более сложных условиях сказал Александровский в рамках Транспортной недели

В августе Александровский рассказал, что международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 12% за семь месяцев 2026 года по сравнению с прошлым годом.