Глава Дагестана рассказал, как на складе сгорели трубы на более чем 36 млн Меликов: после конфликта на стройке водовода на складе загорелись 35 труб

Москва14 апр Вести.Глава Дагестана Сергей Меликов попросил общественность оценить ситуацию, возникшую при строительстве водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, сообщается в Telegram-канале его администрации.

Выступая на встрече с журналистами, блогерами и общественниками, Меликов рассказал, что порядка 15 жителей поселка Ленинкент 12 апреля подошли к представителям компании, сооружающей водовод, и потребовали остановить работы, заявив, что это их земля.

Сотрудники компании, по его словам, стройку остановили, предложили обойтись без скандала и на следующий день сверить документы. Однако ночью на складе произошел пожар – там сгорели 35 труб стоимостью более чем 36 миллионов рублей.

Все земельные участки, по которым проходит этот водовод, кадастрированы, определены. Там, где нужно было выкупить, заплатили деньги и выкупили. Там, где нужно было мену делать этих участков, мы сделали. Там, где идет эта труба, везде участки оформлены под водовод заявил Меликов

Он отметил, что средства, выделяемые для возмещения компенсации, могли бы быть направлены на помощь пострадавшим от наводнений или решение других проблем.

Мы примем это решение, не остановим стройку, закупим эти трубы подчеркнул глава Дагестана

Он призвал общественников не бояться давать оценку тем, кто сегодня "точно нашими союзниками никак не может являться".

По оценкам республиканских властей, магистральный водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск позволит обеспечить качественной питьевой водой около 900 тысяч человек.