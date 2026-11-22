Москва22 нояВести.Глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере МАХ предупредил граждан, что найденные на улице предметы могут представлять опасность.
Ранее сообщалось, что возле остановки общественного транспорта в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры с нанесенным на них отравляющим веществом. Пострадал мужчина.
Специалисты, обследовавшие купюры, выявили следы опасных химических веществ. Подобные находки могут представлять угрозу для здоровьянаписал глава региональной столицы
Он также попросил жителей города не трогать и не поднимать найденные на улице купюры, мобильный телефон, мелкую бытовую технику, обломки беспилотника или другие подозрительные предметы и сообщать о находке в компетентные службы.