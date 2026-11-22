Глава Донецка Кулемзин: разбросанные купюры или техника могут быть опасны

Глава Донецка Кулемзин предостерег граждан от поднятия незнакомых предметов Глава Донецка Кулемзин: разбросанные купюры или техника могут быть опасны

Москва22 ноя Вести.Глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере МАХ предупредил граждан, что найденные на улице предметы могут представлять опасность.

Ранее сообщалось, что возле остановки общественного транспорта в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры с нанесенным на них отравляющим веществом. Пострадал мужчина.

Специалисты, обследовавшие купюры, выявили следы опасных химических веществ. Подобные находки могут представлять угрозу для здоровья написал глава региональной столицы

Он также попросил жителей города не трогать и не поднимать найденные на улице купюры, мобильный телефон, мелкую бытовую технику, обломки беспилотника или другие подозрительные предметы и сообщать о находке в компетентные службы.