Минздрав ДНР: отравленные пятитысячные купюры нашли на остановке в Макеевке

Отравленные пятитысячные купюры обнаружены разбросанными в Макеевке ДНР Минздрав ДНР: отравленные пятитысячные купюры нашли на остановке в Макеевке

Москва22 ноя Вести.Пятитысячные купюры, на которые, предположительно, нанесен яд, обнаружили разбросанными на автобусной остановке в Макеевке, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР в мессенджере МАХ.

21 ноября 2026 года в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом: отравление неустановленным веществом написали в пресс-службе

Состояние пациента стабилизировано.

Жителей республики просят быть бдительными и не поднимать с земли посторонние предметы. При появлении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться к врачу.