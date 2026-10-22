Житель Макеевки бросил самодельные гранаты во двор соседей, пострадали люди Житель Макеевки бросил гранаты во двор соседей, ранены двое взрослых и ребенок

Москва22 окт Вести.Житель Макеевки бросил самодельные гранаты во двор соседей, пострадали двое взрослых и малолетний ребенок. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по ДНР.

По данным следствия, 16 октября подозреваемый, находясь во дворе одного из домов, на почве личных неприязненных отношений с соседями бросил на территорию их двора два самодельных взрывных устройства, которые сдетонировали. Жизни потерпевших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого … [в] ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, совершенное общеопасным способом) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Злоумышленника удалось оперативно задержать. В настоящее время он арестован, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская, также продолжается работа по сбору и фиксации доказательств.