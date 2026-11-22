Житель ДНР, подобравший купюру в 5 тысяч и отравившийся, выписан из больницы

Мужчину, отравленного поднятой пятитысячной купюрой, выписали из больницы в ДНР Житель ДНР, подобравший купюру в 5 тысяч и отравившийся, выписан из больницы

Москва22 ноя Вести.Житель Донецкой Народной Республики, которого госпитализировали с химическим отравлением после того, как он подобрал на остановке в Макеевке пятитысячную купюру, выписали из больницы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Пострадавший выписан рассказали в пресс-службе

21 ноября 2026 года в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом "отравление неустановленным веществом".