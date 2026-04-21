МИД Бельгии выступил против союза России и Белоруссии

Глава МИД Бельгии выступил против сотрудничества России и Белоруссии

Москва21 апр Вести.Евросоюзу нельзя допускать альянса между Москвой и Минском, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

Он отметил, что подобный альянс недопустим в свете украинского конфликта.

По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой сказал он

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск является ближайшим союзником Москвы.