Москва21 апрВести.Евросоюзу нельзя допускать альянса между Москвой и Минском, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.
Он отметил, что подобный альянс недопустим в свете украинского конфликта.
По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвойсказал он
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск является ближайшим союзником Москвы.