Москва11 мая Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву орден благоверного великого князя Александра Невского II степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с 65-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (II степени) говорится в поздравлении

В обращении к юбиляру предстоятель РПЦ подчеркнул, что Колокольцев посвятил свою жизнь служению Родине и проявил себя как грамотный и принципиальный руководитель, делающий многое для отстаивания государственных интересов. Патриарх отметил весомый вклад министра в поддержание правопорядка и соблюдение прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции.

Он также поблагодарил Колокольцева за внимание к деятельности РПЦ и выразил надежду, что совместная работа продолжится - на благо укрепления нравственных устоев и духовного просвещения сотрудников внутренних дел.

