Москва21 апрВести.Если земля южных соседей Ирана послужит врагам Тегерана, то они могут попрощаться с добычей нефти на Ближнем Востоке. Такое предупреждение монархиям Персидского залива сделал командующий Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.
Южные соседи Ирана должны знать: если их географическое местоположение или их объекты будут использоваться в интересах врагов для атак на иранский народ, то им следует проститься с добычей нефтипередало слова генерала иранское агентство
Тем временем в Вашингтоне заявили, что в США не дождались информации об отправке в Исламабад делегации переговорщиков из Ирана. Поэтому американские переговорщики также отложили отъезд в Пакистан, сообщает Axios.
Ситуация, видимо, снова изменилась: иранцы опять начали тянуть время, и отъезд делегации США отложилипредполагает информационный портал
В Белом доме проходит совещание по ситуации с Ираном, информирует телеканал CNN ("Си-эн-эн"). На нее прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Я ожидаю бомбардировок, потому что считаю, что это более правильный подход. Мы готовы. Военные рвутся в бойранее в эфире телеканала CNBC заявил президент США Дональд Трамп
По его словам, у него нет желания далее продлевать перемирие, которое истекает в среду. Время перемирия было, по его мнению, использовано для того, чтобы перевооружить армию.
По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress сегодня уже провели тренировочные вылеты в направлении Ближнего Востока с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. B-1B Lancer и B-52H Stratofortress ежедневно выполняют полуторачасовые полеты в ожидании приказа о переброске к границам Ирана.