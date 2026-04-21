Главком ВКС КСИР сделал предупреждение южным соседям Ирана

Москва21 апр Вести.Если земля южных соседей Ирана послужит врагам Тегерана, то они могут попрощаться с добычей нефти на Ближнем Востоке. Такое предупреждение монархиям Персидского залива сделал командующий Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.

Такое предупреждение генерала цитирует агентство Mehr.

Южные соседи Ирана должны знать: если их географическое местоположение или их объекты будут использоваться в интересах врагов для атак на иранский народ, то им следует проститься с добычей нефти передало слова генерала иранское агентство

Тем временем в Вашингтоне заявили, что в США не дождались информации об отправке в Исламабад делегации переговорщиков из Ирана. Поэтому американские переговорщики также отложили отъезд в Пакистан, сообщает Axios.

Ситуация, видимо, снова изменилась: иранцы опять начали тянуть время, и отъезд делегации США отложили предполагает информационный портал

В Белом доме проходит совещание по ситуации с Ираном, информирует телеканал CNN ("Си-эн-эн"). На нее прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я ожидаю бомбардировок, потому что считаю, что это более правильный подход. Мы готовы. Военные рвутся в бой ранее в эфире телеканала CNBC заявил президент США Дональд Трамп

По его словам, у него нет желания далее продлевать перемирие, которое истекает в среду. Время перемирия было, по его мнению, использовано для того, чтобы перевооружить армию.

По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress сегодня уже провели тренировочные вылеты в направлении Ближнего Востока с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. B-1B Lancer и B-52H Stratofortress ежедневно выполняют полуторачасовые полеты в ожидании приказа о переброске к границам Ирана.