Москва1 авг Вести.Google отключила функцию генерации изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в сервисе Google Earth спустя сутки после ее запуска. Об этом говорится в заявлении компании.

В заявлении отмечается, что причиной отключения новой функции стали случаи создания фейковых изображений, которые вводят пользователей в заблуждение.

Мы знаем, что люди особенно доверяют Google Earth как надежному источнику достоверного изображения мира говорится в сообщении

Новый сервис предполагался для использования в образовательных и профессиональных целях. Так, можно было визуализировать исторические объекты или использовать генерацию в работе над проектами в сфере недвижимости.

Однако после запуска в интернете появились сгенерированные изображения, на которых самолет якобы врезается в небоскреб на Манхэттене, а также спутниковые снимки уничтоженной пирамиды Гизы и упавшей Эйфелевой башни. Изображение при этом помечались водяным знаком, который указывал на их ИИ-происхождение.