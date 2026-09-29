Москва29 сенВести.В Оренбургском районе Оренбургской области загорелась сухая трава, к настоящему моменту пожар локализован на площади около 3 гектаров, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
В районе инфекционной больницы загорелся автомобиль, огонь распространился на сухую траву. В настоящее время огонь локализован на площади около трех гектаровотмечается в публикации
Пострадавших нет. Угрозы объектам инфраструктуры нет.
В работах по ликвидации возгорания участвуют 12 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
Информация уточняется.