Сотрудники МЧС тушат пожар у инфекционной больницы в Оренбургском районе

Горящая машина спровоцировала пожар на 3 га у больницы в Оренбургском районе Сотрудники МЧС тушат пожар у инфекционной больницы в Оренбургском районе

Москва29 сен Вести.В Оренбургском районе Оренбургской области загорелась сухая трава, к настоящему моменту пожар локализован на площади около 3 гектаров, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

В районе инфекционной больницы загорелся автомобиль, огонь распространился на сухую траву. В настоящее время огонь локализован на площади около трех гектаров отмечается в публикации

Пострадавших нет. Угрозы объектам инфраструктуры нет.

В работах по ликвидации возгорания участвуют 12 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Информация уточняется.