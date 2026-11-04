Москва4 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ракетную угрозу, не достигшую границ Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Вражеская атака была отражена ночью 4 ноября.
Даже в праздники у наших военнослужащих не бывает выходных. Они круглосуточно несут боевое дежурство, защищая мирных граждан. Возникшая … ракетная угроза ликвидирована … , не достигнув границ Пензенской областинаписал Мельниченко в своем канале в мессенджере МАХ
Он также поблагодарил российских бойцов за проделанную работу.