Москва4 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ракетную угрозу, не достигшую границ Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Вражеская атака была отражена ночью 4 ноября.

Даже в праздники у наших военнослужащих не бывает выходных. Они круглосуточно несут боевое дежурство, защищая мирных граждан. Возникшая … ракетная угроза ликвидирована … , не достигнув границ Пензенской области написал Мельниченко в своем канале в мессенджере МАХ

Он также поблагодарил российских бойцов за проделанную работу.