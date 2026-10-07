Москва7 окт Вести.Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил установить памятник военным летчикам разбившегося Ту-95, которые теряя управление, увели самолет от жилых домов в Красноярово. Об этом сообщило правительство региона.

Губернатор поручил зампреду правительства Андрею Дюмину пофамильно представить весь экипаж самолета к госнаградам. Планируется, что памятник установят в первую годовщину авиакатастрофы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Также главе Мазановского округа Михаилу Пивню поручено подобрать площадку, где установят памятник военнослужащим, а Руководителю Госинспекции по охране объектов культурного наследия области - разработать эскиз будущего мемориала.

29 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово военный самолет Ту-95 совершил аварийную посадку. Экипаж сделал всё возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов. В результате катастрофы 6 членов экипажа погибли, один получил травмы.