В Приамурье увековечат память погибшего экипажа бомбардировщика Ту-95 Память экипажа бомбардировщика Ту-95 будет увековечена в Приамурье

Москва4 окт Вести.Память о летчиках бомбардировщика Ту-95Ю, которые спасли жизни жителей села Красноярово Амурской области, отведя самолет подальше от жилых домов, будет увековечена, сообщил глава Мазановского округа Приамурья Михаил Пивень.

Мы увековечим память о них на месте трагедии написал он в мессенджере MAX

Он сообщил, что администрация и Совет народных депутатов Мазановского округа обратятся к командованию дальней авиацией России с просьбой представить экипаж Ту-95 к государственным наградам.

Нужно было проявить летное мастерство чтобы на клочке земли в селе приземлить самолет. У них была маленькая высота и очень мало времени на принятие решения подчеркнул Пивень

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего экипажа.

Бомбардировщик Ту-95 разбился в Амурской области 29 сентября во время учебно-тренировочного полета. Погибли шесть членов экипажа, еще один человек получил травмы.