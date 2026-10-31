У мемориала "Сад памяти" в Ленобласти почтили память погибших на рейсе А-321

Остались в небе навсегда: в Ленобласти почтили память пассажиров рейса А-321 У мемориала "Сад памяти" в Ленобласти почтили память погибших на рейсе А-321

Москва31 окт Вести.Родственники и друзья пассажиров самолета Airbus A321-231, потерпевшего крушение в 2015 году над Синайским полуостровом, собрались 31 октября у мемориала "Сад памяти" в Ленинградской области. Приехал и губернатор региона Александр Дрозденко.

Одиннадцать лет назад 224 пассажира рейса А-321 поднялись в небо над Синаем – и остались там навсегда. Сорок восемь из них были жителями Ленинградской области. Небо помнит. Помним и мы написал он в мессенджере MAX

Обращаясь к собравшимся, Дрозденко отметил, что их сплотила трагедия.

Я как губернатор приезжаю сюда каждый год, не могу не приехать. Потому что чувствую: в этот день я должен быть здесь подчеркнул глава Ленобласти

31 октября 2015 года самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании Metrojet, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, разбился в районе населенного пункта Эль-Хасна в провинции Северный Синай. На борту находились 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и 7 членов экипажа. Все они погибли.