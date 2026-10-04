25 лет со дня катастрофы над Черным морем: Украина по-прежнему не признала вины

Трагедия Ту-154 над Черным морем: Украина за 25 лет так и не признала вины 25 лет со дня катастрофы над Черным морем: Украина по-прежнему не признала вины

Москва4 окт Вести.Со дня трагедии Ту-154 над Черным морем, который был сбит украинской зенитной ракетой С-200, прошло 25 лет. Украинская сторона до сих пор не признала своей вины в произошедшем. Об этом ИС "Вести" рассказал Борис Калиновский, сын погибшего в авиакатастрофе Виктора Калиновского.

Украина сделала все для того, чтобы это заключение и выводы перевернуть, чуть ли не обвинить Россию. Аналогичная ситуация с рейсом MH17, когда украинская сторона ничего не сделала для того, чтоб закрыть воздушное пространство заявил он

Житель Новосибирска Павел Капчиц, который в трагедии потерял 28-летнюю дочь и годовалого внука, рассказал, что со стороны Киева насчет ЧП было много вранья.

Было очень много клеветы, было очень много лжи и было стремление украинской стороны представить все это как несчастный случай, к которому украинские военные не имеют никакого отношения пояснил он

4 октября 2001 года самолет Ту-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит украинской зенитной ракетой над Черным морем. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. После расследования авиакатастрофы с украинской стороны уголовной ответственности за сбитый самолет никто не понес.