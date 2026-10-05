Москва5 окт Вести.После трагедии со сбитым над Черным морем 25 лет назад пассажирским самолетом Ту-154 Украина пыталась обвинить в произошедшем Россию. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал адмирал Владимир Комоедов - командующий Черноморским флотом (ЧФ) в 1998-2002 годах.

До трагедии Россия по просьбе украинской стороны для проведения учений предоставила Украине полигон 31-го исследовательского центра Черноморского флота РФ на мысе Опук близ Феодосии. Учения, по словам адмирала Комоедова, были "громадными", и тогдашний украинский министр обороны Александр Кузьмук собрал на них силы и средства ПВО со всей Украины.

Он вел себя уверенно как министр обороны, который проводит такое громадное, я бы сказал, учение. Потому что у него была обстановка, особенно мишенная, большая, предназначалась для всех, хватало всем. Он собрал все силы и средства ПВО со всей Украины. Там были и "Буки", там были и С-300В, там были и С-200, там были и другие, уже уходящие в прошлое системы. Но тем не менее он проверил боевую готовность всего отряда ПВО Украины на этом учении рассказал Комоедов

После трагедии над Черным морем Украина, по словам бывшего командующего ЧФ, пыталась обвинить в катастрофе Россию. Во время учений командующий Комоедов просил украинскую сторону о включении Черноморского флота в план защиты ПВО Украины и, не получив ответа, запросил мишень для проверки зенитного ракетного полка ЧФ.

Я задал вопрос: "Вот, вы дружественная страна, а у меня флот без прикрытия остался с воздуха. Вы можете включить в свой план ПВО страны меня как на защиту? Потому что, кроме корабельных сил, у меня ничего нет". Ну - молчание, до сих пор молчание, понимаете. Не получилось ничего. А у меня был полк зенитный в консервации. Я говорю: "Тогда вы дайте мне одну мишень, я проверю свой полк". Объявил готовность, мы расконсервировали две машины, перегнали их в Феодосию, выполнили тоже прекрасно свою задачу. Я снял норматив - за сколько же и как я могу привести полк, который у меня есть на защите Черноморского флота, в боевую готовность. Как будто бы я и не участник, но тем не менее я участвовал в этом деле как приглашенный сообщил Комоедов

Этот запрос мишени у украинской стороны и вызвал потом вопросы.

Нас хотели - и меня хотели обвинить, что это, мол, россияне сбили. "Стоп! – говорю. - Ну, если на 10 км у нас [зенитный ракетный комплекс] "Оса" стреляет и сбивает, а сбит самолет на дистанции 156 км, то как же могла долететь наша ракета "Оса"?.. Там же была создана двусторонняя комиссия, в состав комиссии входил наш министр внутренних дел… И я потом после отпуска даже подвергался допросу. Меня вызвали на эту комиссию: "А зачем вы запросили в том числе мишень для своего полка?". Я говорю: я хотел проверить боевую готовность, понимаете, так как ваш ответ на предмет прикрытия моих сил - ответа я не получил. А я должен быть уверен рассказал Комоедов

Крушение пассажирского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск и сбитого украинской зенитной ракетой С-200 над Черным морем во время военных учений, произошло 4 октября 2001 года. Лайнер рухнул в Черное море через 1 час и 45 минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолет был непреднамеренно сбит украинской зенитной ракетой в ходе военных учений. Уголовной ответственности за сбитый самолет никто не понес.