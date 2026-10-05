Москва5 окт Вести.Командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годы, адмирал Владимир Комоедов рассказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой о моменте, когда в самолет Ту-154 попала ракета зенитного ракетного комплекса С‑200, запущенная войсками Украины в ходе учений.

25 лет назад украинские военные сбили над Черным морем российский пассажирский самолет Ту‑154. Он летел из Тель-Авива в Новосибирск.

Прибыл наш главнокомандующий ВВС и ПВО Курнаков. Я наблюдал в бинокль все это дело. Я к этому делу очень скрупулезно относился, знал технику и любил это дело. И когда С-300 поразила цель, предназначенную для двух комплексов, я смотрю и говорю: С-200 в боевом режиме, дайте команду на ее ликвидацию. Кому я бросил, кому я это сказал — непонятно. Но это там, где была демонстрация, были собраны атташе, которые были на Украине. И таким образом все дело произошло рассказал Комоедов

Примерно через 5-7 минут Курнакову поступил звонок.

Ему из Москвы говорят: "Потеряна связь с рейсовым самолетом, идущим из Израиля в Новосибирск. Наверное, теракт". И причем сначала было сказано, что это в районе Ростовского центра управления и что это над Азовским морем. То есть Азовское море у нас сзади, Черное море, как говорят, впереди. Как-то было странновато. Потом, через 15 минут звонок из Киева: так и так, мол, тоже потеряна связь с самолетом в нашем районе проведения учений вспоминает он

Катастрофа привела к гибели 78 человек, находявшихся на борту воздушного судна: 66 пассажиров и 12 членов экипажа.