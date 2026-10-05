Адмирал Комоедов рассказал, что стало причиной крушения Ту-154 в 2001 году Комоедов: причиной гибели Ту-154 стала неготовность расчетов Украины к учениям

Москва5 окт Вести.Расчеты Украины не были подготовлены к военным учениям в 2001 году, в ходе которых был сбит самолет Ту-154. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 гг. Владимир Комоедов.

4 октября 2001 года произошло крушение пассажирского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск. Самолет был сбит украинской зенитной ракетой С-200 над Черным морем во время военных учений на территории испытательного полигона на Крымском полуострове. На борту лайнера находились 78 человек, среди них 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Никто не выжил.

Адмирал обратил внимание на то, что изначально Украина ответственно подошла к учениям – все системы были проверены, велась подготовка на территории самого полигона.

Здесь подвело одно – это, наверное, подготовленность самих расчетов. Если тебе поставили задачу выполнить на дистанции 50 километров, а твоя ракета пролетает дальше, не выполнив задачу именно на этом рубеже, то одним пальцем [можно выключить] тумблер, понимаете. Сними высокое напряжение, и все стало бы на свои места сказал Комоедов

Он рассказал, что лично проверял, как хранятся ракеты и способны ли они выполнять боевые задачи.

Неподготовленный товарищ, понимаете, оказался… Хотя руководил, мне кажется, чуть ли не подполковник. Я имею в виду из офицеров добавил адмирал

По его словам, украинские военные не учли, что начальная скорость у зенитных ракет разная, и до цели они дойдут за разный промежуток времени.

Также Комоедов заявил, что Украина пыталась обвинить Россию в трагедии пассажирского самолета Ту-154.