Адмирал Комоедов: Украине до сих пор надо напоминать о сбитом ею Ту-154

Комоедов: даже трагедией 25-летней давности надо научить Украину говорить правду Адмирал Комоедов: Украине до сих пор надо напоминать о сбитом ею Ту-154

Москва5 окт Вести.Украине и сейчас, спустя 25 лет, нужно напоминать о трагедии со сбитым ее военными над Черным морем пассажирским самолетом Ту-154. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил адмирал Владимир Комоедов – командующий Черноморским флотом (ЧФ) в 1998-2002 годах.

Крушение пассажирского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск и сбитого украинской зенитной ракетой С-200 над Черным морем во время военных учений, произошло 4 октября 2001 года. Бывший командующий ЧФ объяснил, почему и сейчас важно напоминать об этой катастрофе и добиваться справедливости.

Мое мнение – что надо даже этим 25-летним случаем научить Украину говорить правду. Говорить правду, какая бы она ни была. Ваша работа? Ваша. Сбили, нанесли вред – оплатите. Дайте людям то, что им положено, во всяком случае, а не набивайте свои карманы сказал Комоедов

По мнению адмирала Комоедова, сильнее всех в катастрофе Ту-154 в 2001 году виноват бывший главнокомандующий войсками противовоздушной обороны Украины Владимир Ткачев.