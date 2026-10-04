Эксперт рассказал о цинизме Украины в катастрофе с Ту-154 Юрий Кнутов рассказал о безответственности Киева в ЧП с Ту-154 над Черным морем

Москва4 окт Вести.Авиакатастрофа с Ту-154 над Черным морем, случившаяся в 2001 году, демонстрирует безответственный подход Украины к применению вооружения. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Трагедия с Ту-154, летевшем из Тель-Авива в Новосибирск, произошла 4 октября 2001 года. Самолет находился на высоте 11 000 метров примерно в 200 километрах юго-западнее Сочи, когда его поразила украинская зенитная ракета. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как выяснилось, в тот день украинские силы ПВО проводили военные учения на мысе Опук в Крыму. В ходе стрельб зенитных комплексов были выпущены 23 ракеты. Официальный Киев выплатил компенсацию родственникам погибших, но за 25 лет с момента авиакатастрофы так и не признал юридической ответственности за катастрофу.

Юрий Кнутов пояснил, что причиной той трагедии стало халатное отношение тех, кто был на учениях. По его словам, военные, которые проводили стрельбы, попросту не сопоставили тренировочную мишень и пассажирский борт. Это можно было бы увидеть, если качественно оценивать данные при использовании зенитно-ракетного комплекса, но украинские военные этого не сделали.

Расчет решил всех перехитрить и не стал переключаться и проверять мишень. А если бы они переключились, то увидели бы, что параметры цели не совпадают и поняли бы, что самолет - это не мишень. Они бы должны были сделать перезахват, а только после этого стрелять. Но зачем напрягаться? Ну, вроде она… И давай стрелять. И сбили пассажирский самолет. При этом отказывались признать, что это они сбили. И только когда уже подняли обломки самолета, были замечены пробоины, характерные только для боевой части ракетного комплекса С-200 сказал Юрий Кнутов

По его мнению, такое безответственное отношение украинцев к сложному вооружению не может не вызывать настороженности.