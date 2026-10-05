Адмирал рассказал, кого считает виновным в катастрофе самолета Ту-154 2001 года Комоедов: в трагедии Ту-154 2001 года больше виноват экс-главком ПВО Украины

Москва5 окт Вести.Больше всего в катастрофе Ту-154 в 2001 году виноват бывший главнокомандующий войсками противовоздушной обороны (ПВО) Украины Владимир Ткачев. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 гг. Владимир Комоедов.

4 октября 2001 года произошло крушение пассажирского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск. Самолет был сбит украинской зенитной ракетой С-200 над Черным морем во время военных учений. На борту находились 78 человек, среди них 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Выживших не было.

По словам адмирала, причиной катастрофы стало незнание, какие цели и как ставить ракетным системам. Он напомнил, что в тот день запускались две ракеты одновременно – С-200 и С-300V.

Больше всего, наверное, виноват Ткачев, главнокомандующий, который ведал силами ПВО и ВВС... Вообще-то материальную часть надо изучать и надо, понимаете, ее, будем говорить, любить. И если бы он знал бы, что, во всяком случае, вот таким двум ракетным системам ставить одну цель - рейс этот, понимаете, то это, наверное, это безграмотно. Надо было каждому свою цель дать. И тогда отслеживали бы точно по прохождению этой цели до сбития сказал Комоедов

Однако, объяснил, после того, как ракеты С-300V достигла поставленной в рамках учений цели, С-200 направилась на реальный самолет, летевший на высоте 10 тысяч километров.

Владимир Ткачев был отстранен от должности главнокомандующего войсками ПВО Украины 13 ноября 2001 года указом украинского президента после катастрофы Ту-154 над Черным морем.