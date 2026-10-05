Адмирал Комоедов указал на ряд ошибок Украины при трагедии с Ту-154 в 2001 году Комоедов перечислил ряд ошибок Украины при трагедии 2001 года с Ту-154

Москва5 окт Вести.В ходе учений в 2001 году, когда в самолет Ту‑154 попала ракета зенитного ракетного комплекса С‑200, украинские войска допустили ряд ошибок, в частности, сэкономили на топливе. На это указал командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

25 лет назад украинские военные сбили над Черным морем российский пассажирский самолет Ту‑154, следующий по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Катастрофа привела к гибели 78 человек: 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Адмирал перечислил ошибки украинской стороны во время учений.

Есть несколько таких вещей. Во-первых, конечно, они урезали сам запретный район. Наверное, если бы они еще увеличили его хотя бы на более 100 километров, то, наверное, им бы больше пришлось платить, потому что самолетам пришлось бы облетать его дальше и расходовать больше топлива… Сэкономили — это раз. То есть, они сократили, урезали этот опасный район, не учли то, что ракеты летают дальше и за этот опасный район и могут нанести вред отметил он

Он обратил внимание, что практических зенитных ракет не бывает — они все боевые, а также не исключил неготовность расчетов.