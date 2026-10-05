Адмирал о катастрофе Ту-154 2001 года: сбить ракету можно было одним пальцем Комоедов о катастрофе Ту-154 2001 года: сбить ракету можно было одним пальцем

Москва5 окт Вести.Обезвредить зенитную ракету, которая сбила самолет Ту-154 над Черным морем в 2001 году, и избежать катастрофы можно было всего лишь "одним пальцем". Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 г. Владимир Комоедов.

По его словам, украинские военные во время учений дали одну и ту же цель ракетам из двух комплексов – С-200 и С-300V, однако не учли, что начальная скорость у зенитных ракет разная, и до цели они дойдут за разный промежуток времени.

Самолет этот был сбит ракетным комплексом С-200. Что такое С-200? 200 — это дальность его. Но энергетическая возможность этой ракеты в два раза больше. Она может долететь и 400 км, если пустить по баллистике. И вот украинские товарищи на то время, они, значит, решили для С-200 и С-300V – двух большущих комплексов – дать одну цель, один рейс… И получилось таким образом, что С-300 – у него начальная скорость 2 тысячи метров в секунду, а у С-200 – тысяча метров в секунду, – и вот они по сути дела стартанули одинаково по запущенной цели. С-300 обогнала, поразила цель, а С-200 остался свободный пояснил Комоедов

У ракеты С-200, как рассказал экс-командующий флотом, стояла задача до преодоления дистанции в 50 километров отразить нападение. Так как ракета пролетела эту дистанцию и не попала по цели, ее нужно было отключить.

(Когда ракета прошла дистанцию в 50 километров. - Прим. ред.), всего-навсего одним пальцем надо отключить было высокое напряжение. И таким образом эта бы ракета упала как баллистическая в море добавил адмирал

Крупная авиационная катастрофа произошла 4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154 авиакомпании "Сибирь" выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, однако через 1 час и 45 минут после взлета борт внезапно развалился в воздухе и рухнул в Черное море. На борту находились 78 человек, среди них 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Никто не выжил. Позднее выяснилось, что самолет был сбит зенитной ракетой, выпущенной из комплекса С-200 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе совместных российско-украинских военных учений на территории испытательного полигона на Крымском полуострове.