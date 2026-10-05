Комоедов о гибели Ту-154: на учениях глава ВМС Украины не был уверен в себе

Адмирал Комоедов рассказал детали об учениях Украины, сбившей российский Ту-154 Комоедов о гибели Ту-154: на учениях глава ВМС Украины не был уверен в себе

Москва5 окт Вести.Во время учений в начале октября 2001 года, в ходе которых украинская ракета сбила над Черным морем российский пассажирский лайнер Ту-154, командующий Военно-морскими силами Украины Михаил Ежель не был уверен в себе. Об этом рассказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой адмирал Владимир Комоедов – командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах.

Крушение пассажирского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск и сбитого украинской зенитной ракетой С-200 над Черным морем во время военных учений, произошло 25 лет назад – 4 октября 2001 года.

Украинцы попросили наш полигон для проведения учений. Разрешение было из Москвы, Генеральный штаб курировал. Составлены все документы. И у них была большая, будем говорить так, обстановка для запуска вот этих мишеней – они "Рейсы" назывались. И ко мне обратился вдобавок еще командующий Военно-морскими силами Украины Ежель Михаил Брониславович: "Владимир Петрович, у меня нет уверенности, что я с этой задачей один справлюсь". У него был там корабль "Сагайдачный". "Помоги мне и дай корабль". Я ему дал, мы усилили группировку… Я участвовал в этом деле как приглашенный рассказал Комоедов

4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший плановый рейс из Тель-Авива в Новосибирск, через 1 час и 45 минут после взлета внезапно развалился в воздухе и рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 78 человек – 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на территории испытательного полигона на Крымском полуострове украинских военных учений. Уголовной ответственности за сбитый самолет никто не понес.