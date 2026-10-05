Адмирал Комоедов: после сбития самолета в 2001 году Украина продолжила учения Адмирал Комоедов: Украина после сбития самолета в 2001 году продолжила учения

Москва5 окт Вести.Украина продолжила проводить учения на Крымском полуострове после того, как зенитной ракетой был сбит пассажирский самолет Ту-154. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах, Владимир Комоедов.

Крупная авиационная катастрофа произошла 4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154 авиакомпании "Сибирь" выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. Через 1 час и 45 минут после взлета самолет внезапно пропал с радаров. Позже было установлено, что Ту-154 был сбит над Черным морем ракетой зенитного комплекса С-200. Погибли 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

После этого, к сожалению, Кузьмук (экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук. – Прим. ред.), находясь там, не прекратил учения. Они продолжили все это дело. Затем собрались поздравлять друг друга, построение произошло. Он собрал весь свой совет, коллегию, пригласил меня: "Владимир Петрович, вы никому ничего не говорите такого, мы сами разберемся" рассказал Комоедов

Он также отметил, что Киев хотел обвинить Россию в крушении Ту-154, даже была создана специальная комиссия для этого.

Ранее адмирал Комоедов рассказал, что во время тех учений командующий Военно-морскими силами Украины Михаил Ежель не был уверен в себе.