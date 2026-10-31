В Санкт-Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом В Петербурге почтили память жертв крушения А321 над Синайским полуостровом

Москва31 окт Вести.Память жертв крушения российского лайнера А321 над Синайским полуостровом почтили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru

Панихида по погибшим прошла в храме Димитрия Солунского в 7.14 субботы, 31 октября – в то же самое время, когда взорвался самолет.

Мы здесь собираемся все, кто пострадал — у кого погибли близкие. Эта боль не уменьшается с годами. Особенно у родителей, у людей старшего поколения, которым ничего уже не начать сначала, у которых жизнь была разрушена поделилась эмоциями директор благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова

В катастрофе Ирина Захарова потеряла дочь – капитана МЧС Эльвиру Воскресенскую. Она рассказала, что живет памятью о ней.

В 11.00 состоялся траурный митинг. Желающие возложили цветы к мемориалу "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище. Именно здесь в 2017 году захоронили останки погибших, которых не смогли опознать.

Также памятная акция состоится во Всеволожском районе Ленобласти. Планируется возложение цветов к мемориалу "Сад памяти" на Румболовской горе.