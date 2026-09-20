Москва20 сенВести.Родители детей, которые пострадали при атаке БПЛА в Софьино, погибли, а дети остались без отца и матери. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.
По его словам, 15-летняя Эзоза сейчас находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Эзоза и ее 19-летний брат Бехриз остались без родителейсказал Воробьев
Их мама погибла во время атаки, а отец скончался в больнице.
Бехриз также пострадал и сейчас находится в Раменской больнице в состоянии средней степени тяжести. Власти ищут родственников семьи и решают вопрос с опекой.