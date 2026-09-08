В память о жертвах блокады на Пискаревское кладбище несут цветы и хлеб

В Петербурге вспоминают жертв блокады В память о жертвах блокады на Пискаревское кладбище несут цветы и хлеб

Москва8 сен Вести.В Санкт-Петербурге 8 сентября вспоминают жертв блокады Ленинграда. Как передает ТАСС, в день 85-й годовщины начала блокады, люди приходят на Пискаревское мемориальное кладбище к памятнику "Мать-Родина".

Петербуржцы приносят к мемориалу цветы, хлеб и конфеты. В послевоенные десятилетия хлеб оставляли как символ жизни и памяти о тех, кто погиб от голода. В 1990-е годы жест стал массовым.

Минимальная норма выдачи хлеба, действовавшая в осажденном городе, с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, составляла для рабочих 250 г в сутки, для служащих, иждивенцев и детей - 125 г. Паек стал одним из символов выживания в блокадном Ленинграде.

На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге покоятся порядка 500 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.