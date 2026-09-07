Траурные мероприятия проходят в Ярославле в день 15-летия гибели ХК "Локомотив"

В Ярославле вспоминают ХК "Локомотив", погибший в 2011 году в авиакатастрофе Траурные мероприятия проходят в Ярославле в день 15-летия гибели ХК "Локомотив"

Москва7 сен Вести.7 сентября 2011 года основной состав ярославского хоккейного клуба "Локомотив " погиб в авиакатастрофе. Сегодня, в день 15-й годовщины их смерти, в городе проходят траурные мероприятия, передает ИС "Вести".

Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что в тот день погибли не просто спортсмены - настоящие народные герои, люди, которых любили и уважали, считали своими, которыми бесконечно гордились.

В этом году ярославцы второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина, доказав, что являются сильнейшими в России. И свои победы игроки посвящают "небесной команде", делятся, что чувствуют ее поддержку. "Локомотив" продолжает свой путь чемпионов цитирует ИС "Вести" слова Евраева

7 сентября 2011 года авиалайнер Як-42Д совершал международный чартерный рейс по маршруту Ярославль—Минск. При взлете судно выкатилось за пределы взлетной полосы, задело здание радиомаяка, врезалось в берег реки Туношонки и загорелось. В авиакатастрофе погибли 44 человека, выжил только инженер по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.