Москва7 сенВести.7 сентября 2011 года основной состав ярославского хоккейного клуба "Локомотив" погиб в авиакатастрофе. Сегодня, в день 15-й годовщины их смерти, в городе проходят траурные мероприятия, передает ИС "Вести".
Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что в тот день погибли не просто спортсмены - настоящие народные герои, люди, которых любили и уважали, считали своими, которыми бесконечно гордились.
В этом году ярославцы второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина, доказав, что являются сильнейшими в России. И свои победы игроки посвящают "небесной команде", делятся, что чувствуют ее поддержку. "Локомотив" продолжает свой путь чемпионовцитирует ИС "Вести" слова Евраева
7 сентября 2011 года авиалайнер Як-42Д совершал международный чартерный рейс по маршруту Ярославль—Минск. При взлете судно выкатилось за пределы взлетной полосы, задело здание радиомаяка, врезалось в берег реки Туношонки и загорелось. В авиакатастрофе погибли 44 человека, выжил только инженер по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.