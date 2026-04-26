Москва26 апрВести.Когда в Арабских Эмиратах затопило дороги, первыми, к кому обратились шейхи, были мэры российских городов. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Приведу элементарный пример: Арабские Эмираты, Дубай, когда дороги затопило, первые, к кому обратились шейхи, это были наши мэры: "Что делать?" Потому что они были не готовы к такому количеству осадковзаявила Гусева
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, какая помощь положена жителям республики, пострадавшим во время наводнения.