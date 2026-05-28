Суд приговорил иностранца к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках

Иностранца приговорили к 20 годам за планы совершить взрыв в Ессентуках Суд приговорил иностранца к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках

Москва28 мая Вести.Иностранца, планировавшего теракт в Ессентуках, приговорили к 20 годам заключения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Согласно тексту публикации, в январе 2025 года подсудимый планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Такое задание ему дал неустановленный участник террористической организации.

Мужчина купил все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства и оставил компоненты у себя дома. Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность злоумышленника.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. сообщила прокуратура

Приговор пока не вступил в законную силу.