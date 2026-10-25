Иран взыскал с США компенсации в пользу тяжелобольных по делу о санкциях

Иран впервые добился изъятия имущества США по делу о санкциях Иран взыскал с США компенсации в пользу тяжелобольных по делу о санкциях

Москва25 окт Вести.Иран впервые добился изъятия американского имущества в рамках судебного разбирательства, связанного с санкциями США. Об этом заявил глава благотворительной организации "Дом EB" Хамид Хашеми Голпайегани.

Дело касается ограничений, которые затронули поставки специализированных медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом – редким заболеванием, известным как "болезнь бабочки".

За 48 лет существования Исламской Республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество заявил руководитель НКО, его слова приводит агентство Fars

В рамках дела иранская сторона арестовала нефтяной груз для взыскания установленной суммы ущерба. Полученные средства предполагается распределить между пострадавшими пациентами в соответствии с законом.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран принял новые меры для противодействия экономическому давлению Америки. По его словам, ряд шагов направлен против попытки США перерезать "ключевые артерии" иранской экономики.