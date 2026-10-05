Иран принял меры против санкционного давления США Власти Ирана приняли ряд мер против американских санкций

Москва5 окт Вести.Руководство Ирана приняло ряд мер, направленных на противодействие экономическому давлению со стороны США. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

Он отметил, что в последнее время экономическое давление США на Иран усилилось, но Тегеран не позволил Вашингтону "достигнуть целей своей экономической войны".

Правительство приняло новые шаги, чтобы реагировать на эту особенную ситуацию. В последние месяцы наши враги старались перерезать ключевые артерии нашей страны написал Пезешкиан

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что процесс открытия Ормузского пролива займет неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию: разморозка иранских активов на 12 миллиардов долларов, отмена нефтяных санкций и отмена морской блокады страны.